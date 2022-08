Une chaise de bureau est une chaise qui a été conçue pour être utilisée dans un bureau. Très souvent, elle est montée sur cinq roulettes en forme. Elle est généralement réglable en hauteur et elle peut tourner autour d’un axe fixe vertical à 360 degrés. Pour des questions de commodités, elle doit être confortable. En effet, c’est sur cette chaise que vous allez passer de nombreuses heures à travailler. Il faut qu’elle vous procure le maximum de confort pour vous éviter les maux qui seront dus à la mauvaise posture que vous prendrez en travaillant.

# Aperçu Produit 1 TecTake Chaise Fauteuil siège de Bureau Hauteur réglable Sportive - diverses Couleurs au Choix -... 2 SixBros. Chaise de Bureau Noir Fauteuil de Bureau H-298F-2/2122 3 INTEY Chaise de Bureau, Fauteuil Ergonomique avec Hauteur et Accoudoir Réglable, Dossier Inclinable...

Pour éviter tout cela, nous vous conseillons de choisir une chaise de bureau ergonomique. Ce genre de chaises est adapté aux activités que l’on fait en restant assis. Elles permettent d’adopter une posture plus confortable et plus sécurisée. La plupart des chaises de bureaux sont des chaises ergonomiques. Elles peuvent donc être réglées en fonction de la taille de l’utilisateur. De plus, les accoudoirs sont aussi réglables. Les matériaux avec lesquels elles sont fabriquées augmentent le confort de l’utilisateur. Elles sont généralement douces au toucher. Ces fauteuils de bureau influent grandement sur l’assise de l’utilisateur. Si vous la réglez correctement, vous n’aurez plus besoin de vous abaisser sur votre bureau pour travailler.

Les dossiers de la chaise de bureau sont faits en plusieurs matières. Généralement, on retrouve des dossiers sont en cuirs. Il arrive aussi de rencontrer en d’autres matières telles que le tissu ou encore la maille. Pour qu’elle soit considérée comme une bonne chaise de bureau, le fauteuil doit remplir plusieurs critères. Le dossier de la chaise doit pouvoir être réglé. Outre le dossier de la chaise, vous devez également régler la taille pour qu’elle vous soit adaptée.

Il faut dire qu’il existe de nombreux modèles de chaises de bureaux, de la chaise haut de gamme comme la chaise de bureau pas cher.

Le fauteuil de bureau IntimaTe WM Heart Gaming

Notre avis sur ce produit Le fauteuil de bureau IntimaTe WM Heart Gaming a un siège baquet. Donc esthétiquement c’est une véritable réussite. Il est fabriqué en PU cuir artificiel et son dossier a été rembourré avec de la mousse à haute densité. C’est donc un fauteuil qui apporte un grand confort. Ce modèle de fauteuil est un modèle de qualité. Même s’il n’est pas haut de gamme, il n’a rien à envier aux autres fauteuils de sa catégorie. En plus, il allie confort et esthétique. Promo IntimaTe WM Heart Gaming Fauteuil de Bureau Rotatif et Ergonomique, à Dossier Haut, PU, accoudoirs réglables et système d'inclinaison. STYLE SPORTIF: Conception sportive unique, simple et à la mode. Un trou sur le dossier empêche l'accumulation de chaleur corporelle et d'humidité. Hauteur du siège: 46-56 cm(du plus haut de siège au sol); Hauteur de la chaise: 115-125 cm; Hauteur du dossier: 74 cm; roues rotatives à 360 °; accoudoir adjustable, flexibles et pratiques.

MATÉRIAUX PREMIUM & CONFORTABLE: Notre chaise est faite de PU cuir artificiel doux, PC et la mousse à haute densité. Inodore, confortable, bonne élasticité, résistant à la déformation et longue durée de vie.

CONCEPTION ERCONOMIQUE: Avec ajustement du corps radian, le dossier peut vous fournir un confort de toute la journée; Les accoudoirs avec les coussins soulagent la douleur du cou et de la pression d'épaule. Cette conception maximise les avantages ergonomiques et le confort.

MECANISME D'INCLINAISON: Vous pouvez verrouiller votre chaise de bureau en position verticale à 93 ° en poussant le levier; ou tirez sur le levier pour déverrouiller et incliner entre 93 ° et 107 ° pour vous offrir un confort optimal dans toutes les positions. Notre chaise vous aide à profiter de ce fauteuil de bureau et vous bénéficier de longues heures de confort tout en travaillant, étudiant ou en se détendant.

DURABLE & SUR: Toutes les parties a obtenu le test de BIFMA. Notre chaise de bureau exécutif répond aux normes BIFMA pour la sécurité et la stabilité; La base (DIA 70cm)est robuste; La chaise prend en charge jusqu'à 250 lbs. Cette chaise est cousue à la main avec des techniques élaborées et complexes, offre la beauté de l'ingéniosité.

La Chaise De Bureau en Maille IntimaTe WM Heart

Notre avis sur ce produit La particularité de la Chaise De Bureau en Maille IntimaTe WM Heart est qu’elle a un dossier en maille. Cela lui donne un confort inégalé et une sensation de fraîcheur même pendant les journées les plus chaudes. Ses accoudoirs sont également pliables. Avec sa finition chromée, elle est également très belle. Ce modèle de fauteuil de bureau est un modèle très apprécié. Très apprécié pour son dossier en maille et son coussin doux rembourrés d’éponges d’une grande densité. C’est également un fauteuil de bureau qui apporte beaucoup de confort. Promo Chaise De Bureau en Maille, Fauteuil De Direction Avec Accoudoirs Pliables, Siège Ergonomique, Assise Rembourrée, Hauteur Réglable, Soutien Lombaire, Noir Design Ergonomique : La hauteur réglable du coussin entre 45 cm et 54,5 cm, les accoudoirs pliables, plus les supports lombaire et de tête composent ce produit à présent. Son fonction ergonomique soulagera largement la douleur et la tension de travail de longues heures en vous présentant une sensation inoubliable.

Matériaux Excellents : Le dossier est fabriqué en maille de haute qualité, 100% polyester, respirable et confortable, possédant une longue durée de vie. Le coussin est rembourré par éponge de grandes densité et élasticité, doux au toucher.

Détails Parfaits : Les matériaux confortables au toucher, la couleur noire du dossier et du coussin, la base en étoile en métal finition chromée, ... tous ces points laissent devenir cette chaise presque une oeuvre d’art se servant d’assis, satisfaisant les demandes diverse de postures de l’homme devant l’écran.

Stabilité Supérieure : La charge maximum de la chaise est de 250 lbs, soit 114 kg qui vous offre une sécurité extrême. Les 5 roulettes en nylon coloris noir pivotent à la fois silencieusement et aisément lors de l’usage.

Meilleur Service : 1 an de garandie pour le produit. Si vous avez des problèmes sur notre marchandise ou notre service, contactez-nous immédiatement, et notre groupe de service après-vente vous donnera la solution à temps.

La chaise de bureau TecTake

Notre avis sur ce produit Avec son rembourrage très épais, la chaise de bureau TecTake offre une assise très souple et vraiment confortable. En plus, elle est dotée d’un ressort d’un ressort pneumatique qui permet d’assurer une meilleure sécurité à la chaise. Pour plus de confort, ce ressort peut être continuellement ajusté. Ce modèle de chaise de bureau est modèle très confortable. En effet, elle fait partie des meilleures chaises de bureau disponibles sur le marché. En plus sa forme ergonomique lui permet d’apporter plus de confort. TecTake Chaise Fauteuil siège de Bureau Hauteur réglable Sportive - diverses Couleurs au Choix - (Blanc) Rembourrage extra épais pour une assise souple et confortable

Ressort pneumatique de sécurité ajustable en continu

Dimensions (LxPxH): environ 65 x 63 x 120 cm

Hauteur de l'accoudoir: environ 70 á 80 cm

Hauteur d'assise: environ 46 á 56 cm

Le fauteuil Gamer OBG62B

Notre avis sur ce produit Le fauteuil Gamer OBG62B peut supporter une charge allant jusqu’à 150 kg. Malheureusement, ses accoudoirs sont fixes. Ceci n’empêche pas le fauteuil Gamer OBG62B d’apporter un grand confort à celui qui l’utilise. Son système de bascule de l’assise permet largement d’apporter un plus grand confort à son occupant. Ce modèle de chaise de bureau est très plaisant. En effet, il dispose de nombreuses fonctionnalités lui permettant d’apporter un grand confort à celui qui l’utilise. En plus, sa hauteur est réglable. Promo IntimaTe WM Heart Racing Chaise De Bureau Gaming (Bleu) SIÈGE BAQUET SPORT : Conception de l'ergonomie se rapprochant des sièges baquet de voiture de courses, large assise de 54 x 47cm avec l' épaisseur de 8cm qui est difficile à déformer, ergonomique et confortable

ACCOUDOIRS REMBOURRÉS : Des accoudoirs fixes est capitonnés par l'éponge flexible et résistante pour préservera vos avant-bras pendant une longue session de jeu

REGLAGE DE HAUTEUR : Permet d'ajuster une hauteur spécifique sur demande grâce au levage pneumatique, hauteur totale entre 115-122cm, hauteur d'assise au sol est 45-52cm

Pour Personnes Fortes : Éponges épaisses pour large d'assise adaptée, base de sécurité et vérin pneumatique qui passe les certificat BIFMA & SGS, ainsi qu'une capacité de charge jusqu' à 113kg

LONGUE DURÉE DE VIE : Sa solide base en étoile sur 5 roulettes, son cadre en acier résistant et son similicuir de haute qualité vous garantissent une résistance supérieure. Vous pourrez passer de longues heures bien installé devant votre ordinateur avec l'expérience fantastique de faire des frags!

Nos conseils pour l’achat d’une chaise de bureau

Pendant le travail que ce soit en journée comme en soirée, le type de fauteuil de bureau s’est avéré important depuis sa création. Avoir un fauteuil est devenu chose courante aujourd’hui. Mais choisir le bon pour-soi n’est pas toujours chose aisée.

Avant tout, il faut penser à identifier la durée d’utilisation moyenne de votre fauteuil de bureau. Au fur et à mesure que vous restez en position assise pendant une journée, le risque de souffrir de douleurs de dos devient grand. Ce genre de douleur est inévitable au fil des ans. Le temps que vous passerez assis dans votre fauteuil de bureau jugera de sa performance. La première question que vous devez vous poser est la suivante : combien d’heures vais-je rester assis en moyenne par jour sur ma chaise de bureau ? En fonction de la durée d’utilisation moyenne et quotidienne de votre fauteuil de bureau, le fauteuil de bureau convenable varie. Lorsque vous avez une journée de travail courte, l’ergonomie du fauteuil de bureau adapté n’est pas le même que pour une journée de travail intensive.

Ensuite, penser au type de mécanisme de basculement dont disposera le fauteuil de bureau. Il existe des fauteuils de bureau à mécanisme basculant centré. Ici, le fauteuil s’incline dans une position qui permet à votre corps de se reposer pendant de longues journées au travail. Puis il y a les fauteuils à mécanisme basculant décalé. Avec ce type de siège, on peut régler le dossier sans bouger l’assise. Avec ceci, vous bénéficiez d’un confort au niveau de la partie inférieure du corps. Enfin, nous disposons du fauteuil de bureau avec mécanisme synchrone. C’est sans doute le meilleur choix pour vous en matière d’ergonomie. Le dossier et l’assise du siège se coordonnent avec les mouvements du corps de l’utilisateur.

Quel est l’intérêt d’une chaise de bureau ?

On se demande souvent la raison qui peut nous pousser à opter pour une chaise de bureau. Tout d’abord, la chaise de bureau ergonomique a la particularité d’être complètement ajustable. Cette qualité permet à l’utilisateur d’adopter une bonne posture et lui permet de prévenir les douleurs musculaires. L’assise de la chaise de bureau est réglable en hauteur grâce à un vérin pneumatique. Elle s’avère souvent modulable vers l’avant ou l’arrière pour permettre une meilleure répartition du poids du corps. Au niveau du dossier, à l’aide d’un mécanisme synchrone, il a la capacité de basculer d’avant en arrière pour suivre les mouvements de votre corps, et ce en ajustant à la silhouette. La tension qui est exercée sur le dos se règle selon les désirs de l’utilisateur. Le dossier est réglable en hauteur et peut aussi se bloquer sur une inclinaison précise. Sa fonction est donc de maintenir le dos et de le soulager. La chaise de bureau a d’autres intérêts comme son appui-tête, ses accoudoirs et ses roulettes qui sauront rentrent votre vie plus confortable.

Comment choisir un fauteuil de bureau ?

Avant de faire le choix d’un fauteuil, il faut d’abord évaluer le temps que vous passez en position assise à travailler au bureau. En réalité, c’est le critère le plus important à prendre en compte quand vous voulez choisir un fauteuil de bureau. C’est du nombre d’heures passées au bureau que cela dépend. En effet, le confort d’assise dont vous aurez besoin quand vous avez une journée surchargée ne sera pas le même quand vous avez une journée courte. Donc, il faut d’abord établir le temps que vous passerez au bureau d’abord.

Ensuite, intéressez- vous aux fonctionnalités du fauteuil. Il faut surtout porter une grande attention au mécanisme du fauteuil. N’oubliez pas certains petits détails tels que le poids maximal que peut supporter le fauteuil, la matière avec laquelle est fabriqué son dossier et bien d’autres choses.